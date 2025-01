I Liga. Benfica procura "vingar" derrota em Famalicão

A equipa da Luz recebe a partir das 20h15 o primeiro adversário a impor-lhe uma derrota na época, logo a abrir o campeonato e que contribuiu para o despedimento, após a quarta ronda, do treinador alemão Roger Schmidt.Em Vila Nova de Famalicão, as "águias" foram derrotadas por 2-0, o mesmo resultado que o emblema famalicense tinha alcançado em casa na época anterior, deixando o Benfica com duas derrotas consecutivas nos últimos frente a frente.Os encarnados perderam também os dois últimos jogos na I Liga, com o Sporting, em Alvalade (0-1), e na receção ao Sporting de Braga (1-2), sendo que, depois disso, já superou os mesmos adversários para conquistar a oitava Taça da Liga.





Para passar dessa má fase para o bom momento, houve uma mudança em campo que, no mínimo, ajudou. Schjelderup foi aposta de Bruno Lage nos três jogos vitoriosos e, desde então, marcou dois golos que foram decisivos para as aspirações encarnadas. Belo aproveitamento da fase mais apagada de Kerem Aktürkoğlu. O turco, ainda assim, pode ser titular esta sexta-feira. A lesão de Di María - perspetiva-se que volte frente ao FC Barcelona - abre espaço no corredor direito para eventuais surpresas no "onze". De resto, a única dúvida prende-se com o centro da defesa; ou há Tomás Araújo pela direita - com António Silva ao centro -, ou pelo centro - com Bah no corredor.





A equipa vai apresentar-se bem, porque tem tido a facilidade de recuperar bem. Vamos defrontar um adversário competente, com um treinador que conhece a casa. Vai ser determinante a energia, tanto a nossa como a de fora. O apoio dos adeptos faz muito a diferença, é importante e sentimos isso".



Minhotos prometem ser audazes O treinador dos encarnados Bruno Lage fez a antevisão do confronto, e a propósito afirmou: "".



O Famalicão chega à Luz no nono lugar, cinco pontos acima da linha de descida, mas sem vencer há oito jogos, sete da Liga e um na Taça de Portugal, com quatro derrotas e quatro empates, tendo a última vitória já no início de novembro, com o AFS.





O presente é bem menos risonho: sem vencer desde o primeiro duelo de novembro e com duas derrotas nos últimos três embates, a fase dos homens de Hugo Oliveira é delicada.





Sabemos que vai ser um jogo muito difícil para nós, mas gostamos dos desafios. O nosso processo também está a melhorar, também está a desenvolver-se. E vamos lutar por aquilo que fazemos sempre, que é lutar pelos pontos do jogo". O treinador, contudo, não vira a cara à luta e, apesar de reconhecer a exigência do desafio, promete ousadia: "".



A jornada antecede o regresso na próxima semana dos compromissos europeus, em que o Benfica recebe o FC Barcelona na terça-feira, e o Sporting visita o Leipzig na quarta-feira, ambos em jogos da sétima e penúltima jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões.