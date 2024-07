Pau Bargalló assina por cinco épocas com o Benfica

O internacional espanhol Pau Bargalló é reforço do hóquei em patins do Benfica, com um contrato até 2029, informou o clube lisboeta, dois dias depois de também ter comunicado a chegada do treinador Edu Castro.

Ambos chegam ao Benfica provenientes do FC Barcelona, clube pelo qual Bargalló, de 30 anos, atuou nas últimas oito épocas, numa carreira em que também representou o Noia e o Liceo da Corunha.



“A principal razão (na vinda para o Benfica) foi o projeto, muito ambicioso, e eu, neste momento, procurava um projeto assim”, disse em declarações à BTV o hoquista, melhor jogador da Liga espanhola por cinco vezes, a última em 2023/24.



Na última temporada, o Benfica venceu a Supertaça, mas falhou a conquista do campeonato, perdendo na final do play-off com o FC Porto (três derrotas e uma vitória), e da Taça de Portugal, eliminado nas meias-finais.