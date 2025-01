Ciclista francês Julian Alaphilippe inicia época em Portugal

Campeão mundial de fundo em 2020 e 2021, `Loulou` vai estrear-se com as cores da equipa suíça, do segundo escalão mundial, em solo luso, sendo também a primeira vez que compete em Portugal.

Após 11 temporadas no WorldTour, na estrutura da Soudal Quick-Step, o carismático francês decidiu baixar de `divisão` para relançar a sua carreira, na qual soma 44 vitórias, entre as quais se destacam seis etapas na Volta a França, três Flèche Wallonne (2018, 2019 e 2021), a Milão-Sanremo e a Strade Bianche em 2019, e uma etapa na última Volta a Itália.

Combativo como poucos, Julian Alaphilippe tornou-se um dos mais populares ciclistas do pelotão, e dos mais amados em França, depois de liderar a Volta a França durante 14 dias em 2019 -- foi quinto na geral final -, um ano após ter-se sagrado `rei da montanha` na prova `nacional`.

Em conferência de imprensa, o corredor francês revelou que iniciará a época na Clássica da Figueira, em 16 de fevereiro, seguindo depois para a Volta ao Algarve, que decorre entre 19 e 23 de fevereiro.

Na Tudor, Alaphilippe, de 32 anos, reencontrou o diretor português Ricardo Scheidecker, com quem já tinha trabalhado na Soudal Quick-Step.