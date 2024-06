Mads Pedersen vence ao sprint primeira etapa do Critério do Dauphiné

Pedersen, de 28 anos, cumpriu os 172,5 quilómetros com partida e chegada em Saint-Pourçain-sur-Sioule em 4:01.30 horas, batendo sobre a meta o irlandês Sam Bennett (Decathlon-AG2R La Mondiale), segundo, e o francês Hugo Page (Intermarché-Wanty), terceiro.



Campeão do mundo de fundo em 2019, o dinamarquês somou a oitava vitória em 2024, ano em que tem como principais objetivos o Tour, os Jogos Olímpicos Paris2024 e a Volta a Espanha.



Pedersen regressou hoje à competição, depois do terceiro lugar no Paris-Roubaix, em abril, após "um bom tempo de fora e boa preparação, para esta corrida e para o Tour", explicou pouco antes do início da corrida, e hoje finalizou "um belo trabalho" da equipa.



Num dia marcado pelo frio e a chuva ‘miúda’, voltaram à competição dois dos principais candidatos à ‘Grande Boucle’, o esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) e o belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), após a queda grave que sofreram em abril, na Volta ao País Basco, chegando ambos integrados no pelotão.



Na geral, o ciclista da Lidl-Trek tem quatro segundos de vantagem para Bennett e seis para Page, com os favoritos à vitória final todos a 10 segundos.



Na segunda-feira, a segunda etapa do ‘Dauphiné’ leva o pelotão da 76.ª edição a cumprir 142 quilómetros entre Gannat e o Col de la Loge, na primeira de cinco chegadas em alto até final.