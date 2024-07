Volta. Etapa rainha testa liderança de Stüssi na Torre

Esta contagem de montanha de categoria especial coincide com a meta da etapa, que sai do Crato, vila alentejana do distrito de Portalegre que se estreia na corrida, com a primeira dificuldade ao quilómetro 42, na Serra de São Miguel (terceira categoria).Segue-se a Serra das Olelas (64,6 km), também de terceira, e a Gardunha (112,4 km), começando depois, perto do quilómetro 140, a subir a caminho da Torre.A tirada conta ainda com três metas volantes, em Castelo Branco (75,5 km), Fundão (121,2 km) e Covilhã (140,9 km). A 85.ª Volta a Portugal termina em 04 de agosto, com um contrarrelógio individual em Viseu.