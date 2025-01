Miguel Oliveira já falou como piloto da Yamaha

O piloto nacional diz que é uma honra ser piloto da Yamaha e estar numa equipa que tem tido grande sucesso nas últimas temporadas.







Miguel acredita que esta nova equipa tem tudo o que é necessário para uma temporada de sucesso.

O trabalho começa já amanhã, com os primeiros testes oficiais no circuito de Sepang, na Malásia. É altura de rodar punho a fundo, diz Oliveira, para conseguir chegar ao topo o mais rapidamente possível.Expectativa de Miguel Oliveira em relação aos primeiros testes oficiais com a nova equipa, que começam já este sábado.