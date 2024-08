FC Porto contrata dois reforços para o voleibol feminino

Mercado vem da Grécia, no caso do Thiras, e destacou, citada pelo emblema azul e branco, “o ecletismo do clube” e uma conversa com o treinador, esperando “melhorar muito em relação ao passado recente” para ajudar a equipa.







As opções do treinador Miguel Coelho contemplam agora a oposta de 32 anos Erika Mercado, que jogou pela Argentina nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e na conquista dos Pan-Americanos de 2023.





, de 26 anos, jogava nos gregos do Ilisiakos, depois de ter jogado na principal divisão universitária dos Estados Unidos e ter passado também pelos campeonatos francês e alemão, assinando até 2025.As duas juntam-se a uma lista de reforços para os "dragões" que incluíam já Sara Rohr, Bruna Correia e Puck Hoogers para a temporada 2024/25.