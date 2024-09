FC Porto desagradado pela transferência falhada de Galeno para Al-Ittihad

"O FC Porto informa que irá enviar uma comunicação para os `chairmans` do Al-Ittihad e da Liga da Arábia Saudita, dando nota do profundo desagrado pela forma como o processo foi conduzido e abortado após se ter chegado a um acordo total entre os clubes e o atleta", informou o emblema `azul e branco`, em comunicado.

De acordo com a imprensa, Galeno era desejado pelo soberano Fundo de Investimento Público (PIF), que assumiu o controlo maioritário do Al-Ittihad no verão de 2023 e propunha um salário anual de 6,5 ME limpos ao jogador, mas o clube de Jeddah optou pela contratação do internacional neerlandês Steven Bergwijn ao Ajax por uma verba desconhecida.

O extremo brasileiro, de 26 anos, recebeu aval dos `dragões` para aguardar pela realização dos exames médicos no último dia de mercado em Portugal e na Arábia Saudita, mas não efetivou a mudança para os `tigres`, que lideram o campeonato local, a par do campeão Al Hilal, orientado por Jorge Jesus, do Al-Qadisiya e do Al-Ettifaq, todos com seis pontos, em duas jornadas.

"O FC Porto congratula-se por poder contar com o jogador Galeno nos seus quadros e reforça a confiança nas capacidades e na motivação do profissional para continuar o magnífico desempenho que tem vindo a exibir", pontuou a administração liderada por André Villas-Boas, numa altura em que o brasileiro soma cinco titularidades em outros tantos encontros em 2024/25, quatro dos quais iniciados na posição de lateral esquerdo.

Ao contrário do internacional português Danilo Pereira, que até chegou a ser apontado a um eventual regresso ao FC Porto no defeso, mas trocou hoje o tricampeão francês Paris Saint-Germain pelo Al-Ittihad por cinco ME, Galeno falhou a mudança para o Médio Oriente e continuará vinculado aos `dragões` por mais quatro épocas, até junho de 2028.

Protegido por uma cláusula de rescisão de 60 ME, o dianteiro soma 38 golos e 18 assistências em 127 jogos nas duas passagens pelo FC Porto (2017-2019 e desde 2022) e já conquistou dois campeonatos, três Taças de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga, tendo feito a estreia pela seleção principal do Brasil em março, apesar de também ser elegível para representar Portugal.