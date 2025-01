O FC Porto despediu-se da Liga dos Campeões feminina de voleibol com um triunfo em casa das eslovenas do Calcit Kamnik por 3-2, fechando o Grupo C no terceiro lugar.

O jogo da sexta jornada da fase de grupos, disputado no Hala Tivoli, em Ljubljana, que marcou a despedida das campeãs nacionais, apenas foi decidido numa disputadíssima "negra" favorável às portistas, que venceram o encontro com parciais de 28-30, 17-25, 30-28, 25-15 e 22-20.



O FC Porto fechou o agrupamento no terceiro lugar, com cinco pontos, falhando o apuramento para a fase seguinte por não terminar em um dos dois primeiros lugares de acesso direto, enquanto na luta pela única vaga para o melhor terceiro classificado foi apenas quinto.