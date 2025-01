FC Porto reembolsa adeptos que iam à Choupana dia 15

“Dado que esta antecipação resultou de um acordo entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e os dois clubes, o FC Porto irá devolver o valor das viagens e das estadias entretanto compradas aos adeptos com bilhete previamente adquirido que tinham planeado deslocar-se à Madeira no dia 15 - a data originalmente prevista para o reatar da partida”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial dos azuis e brancos na Internet.



O FC Porto pronunciou-se horas depois de o Nacional ter revelado que a partida da 17.ª ronda - que tinha sido interrompida aos 15 minutos na sexta-feira, devido ao nevoeiro, e conclui a primeira volta da I Liga -, será retomada no domingo, às 15h30, no Estádio da Madeira, no Funchal, três dias antes da data de reatamento inicialmente dada pela LPFP.



De acordo com os "dragões", os adeptos afetados pela antecipação do jogo que desejem ser ressarcidos do valor das passagens “devem entregar documentação comprovativa das despesas de avião e hotel” incorridas entre as 20h28 de sexta-feira e as 19h00 desta quarta-feira, contactando o oficial de ligação aos adeptos (OLA) do clube através de correio eletrónico.



“Os bilhetes adquiridos para a data original continuam válidos para aceder ao estádio no próximo domingo”, notou o FC Porto, reiterando uma informação igualmente emitida em comunicado pelo Nacional, que precedeu as notas de imprensa dos "dragões" e da LPFP.



O organismo informou que a antecipação do jogo partiu de um requerimento dos clubes envolvidos, sendo ouvidos a Comissão Permanente de Calendários e o operador televisivo.



“Os portadores de ingresso têm direito a trocá-lo, até ao penúltimo dia útil que antecede a data da realização da conclusão do jogo, por um bilhete de igual categoria, contra a apresentação do bilhete de ingresso completo”, salientou, sendo que “parte das despesas acrescidas do clube visitante poderão ser suportadas” pelo Fundo de Garantia da LPFP, após análise e validação do pedido”.