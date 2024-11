LE. FC Porto joga tudo por uma vitória frente ao Anderlecht

Não é um momento fácil para a equipa de Vítor Bruno, que, na segunda competição da UEFA, tem apenas quatro pontos em 12 possíveis (uma vitória, um empate e duas derrotas), e vem de três derrotas consecutivas, na soma de todas as competições.





Em antevisão, já em solo belga, o treinador portista Vítor Bruno deixou claro: "Estamos no fio da navalha, mas não é nenhum drama".





Os "dragões" chegam à quinta jornada da fase de liga da Liga Europa com uma sequência de três derrotas consecutivas em três frentes diferentes - nesta mesma prova, no campeonato e na Taça de Portugal. Algo assim, na história do emblema, remonta a 2008/09.





Com 26 jogadores na comitiva, Vítor Bruno apresentará um onze inicial na máxima força. Apenas Marko Grujic, Deniz Gul e Wendell ficaram fora das opções dos "dragões".





Não estamos a olhar muito para a situação do FC Porto, sabemos que é um grande equipa e, tal como aqui, no Anderlecht, se perdermos dois ou três jogos, imediatamente surge a pressão, falamos muito rapidamente de crise, mas estamos apenas focados no nosso desempenho". David Hubert, treinador do Anderlecht, em antevisão, afirmou que a fase do FC Porto não é implicativa na preparação para o duelo: "".





O emblema belga chega a este duelo com grande fôlego. Duas vitórias, duas goleadas. Uma em casa do Cercle Brugge e a seguinte diante do Gent. A motivação é máxima e as escolhas para o onze inicial estão perto disso.



Hoje, a equipa precisa de um bom resultado, diante de um Anderlecht que segue entre os primeiros (quinto), até para as ambições que tem na competição e quando, a quatro rondas do final da fase de liga, é 22.ª, integrada no grupo que apura para o "play-off" de acesso aos oitavos de final, sendo os primeiros oito apurados diretamente.



O jogo em Bruxelas tem início às 17h45 (horas de Lisboa), com arbitragem do dinamarquês Morten Krogh.