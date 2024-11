Vítor Bruno pede com urgência novos líderes no balneário do FC Porto

"É um tema abordado no balneário e os jogadores sabem disso: independentemente da sua idade e da maior ou menor experiência, têm de aparecer lideranças novas, que nos possam agarrar em determinados momentos. Obviamente, isso não se consegue de um dia para o outro e vai-se conquistando. A equipa é nova e tem muita gente que chegou recentemente. É preciso tempo, mas urge ganhar", frisou o técnico, em conferência de imprensa.



Posicionado no 22.º lugar da Liga Europa, antepenúltimo de acesso ao play-off, com quatro pontos, cinco abaixo das oito vagas de entrada direta nos oitavos de final, o FC Porto tenta inverter a primeira série de três derrotas em 16 anos frente ao Anderlecht, quinto, com os mesmos 10 pontos de Ajax, Galatasaray, Eintracht Frankfurt e Athletic Bilbau, todos a dois da líder invicta Lazio.



"Quero ver uma equipa com máxima vontade de ganhar, sabendo que o adversário está bem na prova, ainda não perdeu e vem de um ciclo vitorioso em casa. Há que procurar finalizar esta ronda com os sete pontos que já devíamos ter. Temos obrigatoriamente de entrar muito fortes e humildes, mas nunca nos subjugando apenas ao jogo do adversário", apelou, evocando a ausência de vitórias e golos portistas nas quatro visitas ao Anderlecht.



Vítor Bruno viu a contestação aumentar no domingo, quando os 'dragões' foram afastados na quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao perderem com reviravolta no terreno do também primodivisionário Moreirense (2-1), e falharam a conquista do troféu pela quarta época seguida, interrompendo um recorde absoluto de 22 vitórias consecutivas na prova.



"Qualquer treinador tem o lugar em risco. Os adeptos querem muito ganhar, mas não mais do que nós. Queremos que eles possam sair deste jogo com um sorriso. Temos de sentir o momento e tentar transformar a última partida e a série recente em alguma revolta, não contra ninguém, mas para connosco face ao que não temos feito ultimamente", apontou.



Horas antes, aquando da partida para a Bélgica, o presidente 'azul e branco' André Villas-Boas exigiu mais ao plantel e reiterou a confiança no treinador, que disse sentir-se desejado e sintonizado com a estrutura, mas "assumiu por inteiro" o peso da fase atual.



"(A contestação) É normal, porque o FC Porto não está a ganhar, e tem de recair em alguém. Eu sou o rosto visível e não fujo a nada disso. Desportivamente, o grande responsável sou eu, não é mais ninguém. Agora, durmo de consciência tranquila, porque sei que faço tudo para que o clube ganhe e tenha uma voz forte nas competições em que está envolvido", agregou.



Ao lado de Vítor Bruno, o recém-internacional ponta de lança espanhol Samu, de 20 anos, prometeu uma exibição com "atitude e coragem", avaliando as suas lágrimas no final do embate em Moreira de Cónegos como um "reflexo do sentimento" geral dos 'dragões'.



"As coisas não nos estão a sair, mas o mais importante é que estamos todos unidos e com confiança no treinador. Faltaram-nos coisas nestes jogos, mas a equipa está forte e quer mudar este panorama", apontou o melhor marcador da época 'azul e branca', com 12 golos em 14 jogos, quatro deles na Liga Europa, cujo trio de principais 'artilheiros' integra.



O FC Porto, 22.º colocado, com quatro pontos, visita o Anderlecht, quinto, com 10, na quinta-feira, às 18:45 locais (17:45 em Lisboa), no Lotto Park, em Anderlecht, nos arredores de Bruxelas, capital da Bélgica, em encontro da quinta de oito jornadas da fase de liga da Liga Europa, sob arbitragem do dinamarquês Morten Krogh.