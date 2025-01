Martín Anselmi apresentado como treinador do FC Porto

O FC Porto oficializou esta segunda-feira a contratação de Martín Anselmi. O treinador, de 39 anos, assinou contrato para as próximas duas temporadas e meia e foi apresentado ao início da tarde no Museu do FC Porto.



O presidente portista André-Villas Boas mostrou o Museu do FC Porto ao novo treinador. A mulher e os dois filhos do técnico acompanham-no.



A estrutura do FC Porto esteve presente na cerimónia de apresentação de Martín Anselmi: Jorge Costa, Andoni Zubizarreta, João Borges, Tiago Madureira, António Tavares, Angelino Ferreira, Pereira da Costa, Alberto Babo, Henrique Monteiro, Michele Montesi e Rui Pedroto.



José Tavares, que assumiu interinamente o comando técnico do FC Porto após a saída de Vítor Bruno, marcou presença na cerimónia, por ser diretor da formação. Trocou cumprimentos tanto com André Villas-Boas como com Martín Anselmi.



Seguiram-se as palavras de André–Villas Boas e Martin Anselmi.





O novo treinador do FC Porto fará a estreia na quinta-feira em Belgrado frente ao Maccabi Tel-Aviv, num jogo crucial para os "dragões" continuarem em prova na Liga Europa.