Promissor Rodrigo Mora renova com FC Porto até 2027

“Estou muito feliz. Quero agradecer a confiança depositada em mim e prometo dar o meu máximo para honrar este contrato. O primeiro sonho é estrear-me pela equipa principal e, depois, ser campeão nacional”, apontou o atleta, em declarações aos meios do FC Porto.

Depois de ter somado quatro golos e duas assistências em 29 duelos pela equipa B, que atua na II Liga, o médio, de 17 anos, alargou a ligação aos ‘dragões’, com os quais tinha assinado o primeiro vínculo profissional em junho de 2023, mas sem duração conhecida.“É importante para ele. O sorriso que esboçou demonstra o significado deste momento. É importante para o clube demonstrar atenção pelos miúdos e pela ideia de jogo, porque o Rodrigo Mora representa o estilo de querer ter sempre a bola. Está no futebol profissional para crescer, para se desenvolver e ter dias muitos bons com os adeptos no Estádio do Dragão”, referiu o novo diretor desportivo ‘azul e branco’, o espanhol Andoni Zubizarreta.Rodrigo Mora ingressou nos escalões jovens do FC Porto em 2016/17, chegando oriundo do Custóias, e acelerou etapas de evolução, tornando-se mesmo o jogador mais novo de sempre a debutar e a marcar nos campeonatos profissionais nacionais com o conjunto B.“O presidente [André Villas-Boas] disse durante a campanha [eleitoral] que queria apostar no talento jovem e ser competitivo. Não é preciso explicar ao Rodrigo aquilo que significa representar o FC Porto. O público pede-lhe para jogar bem, trabalhar e ser comprometido quando veste a camisola. [A renovação] É importante para que os talentos da formação vejam que o projeto está definido e queremos abrir-lhes as portas”, observou Zubizarreta.O médio é o mais jovem dos 28 futebolistas que estão atualmente às ordens do treinador Vítor Bruno na pré-temporada do FC Porto, sendo que foi promovido ao plantel sénior um mês depois de ter sido o melhor marcador do Europeu de sub-17, com cinco golos, numa competição em que Portugal perdeu na final frente à Itália (0-3), em Limassol, no Chipre.“O Rodrigo é um jogador em que acreditamos muito. É um jovem da casa, diferenciado e com créditos firmados. Estamos muito satisfeitos por termos chegado a um acordo fácil e é um bocadinho este o caminho que pretendemos traçar. Queremos erguer as condições necessárias para que esta aposta na formação seja uma realidade e aproveitar os muitos talentos que temos”, comentou o diretor do futebol profissional do FC Porto, Jorge Costa.