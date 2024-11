Tocha e petardos recebem equipa do FC Porto no Dragão

Os adeptos do FC Porto não esconderam a revolta na chegada do autocarro da equipa ao Dragão após a eliminação da Taça de Portugal, frente ao Moreirense.



Uma tocha e alguns petardos foram atirados contra o veículo.



O FC Porto sofreu este domingo a terceira derrota consecutiva, algo que não acontecia há 16 anos.



Algum tempo depois da chegada da comitiva portista, o presidente do FC Porto, André Villas Boas, e o dirigente portista Jorge Costa falaram com dezenas de adeptos que protestavam no exterior do estádio do Dragão.



Já em Moreira de Cónegos o ambiente não foi o melhor. O ambiente entre a franja mais radical de adeptos do FC Porto e a direção liderada por André Villas-Boas continua pouco saudável, ainda para mais depois do anúncio da expulsão de Fernando e Sandra Madureira, entre outros sócios dos "dragões", e foi o descontentamento para com essa medida tomada pelos dirigentes dos azuis e brancos que levou a claque Super Dragões a insurgir-se.



Na bancada onde estava posicionado o grupo organizado de adeptos dos dragões surgiu uma faixa dirigida a André Villas-Boas, onde se lia "expulsa-nos a todos" e foi mostrada uma outra com a frase "força macaco".



De recordar que a equipa azul e branca perdeu na casa do Moreirense, por 2-1, e foi eliminada da Taça de Portugal.



No final da partida, o treinador do FC Porto, Vítor Bruno, disse que a equipa não está imune ao momento (três derrotas consecutivas), mas garantiu que não foge e assume as responsabilidades.



“Não fujo às responsabilidades, encaro as pessoas de frente. As coisas não estão bem, mas é andar. Este objetivo caiu, quinta-feira temos outro e temos de dar uma resposta forte", declarou Vítor Bruno.