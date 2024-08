Abel Ferreira vence Petit com goleada de `mão cheia` no Brasileirão

Murilo, aos 15 minutos, o jovem Estêvão (17 anos), aos 27 e 32, o primeiro de grande penalidade, e Maurício, aos 45+2, deram volume ao marcador na primeira parte, antes de Felipe Anderson, que passou pelo FC Porto, fixar a ‘mão cheia’, aos 56.



A formação paulista somou a segunda vitória seguida no Brasileirão e segue na terceira posição, com 44 pontos, atrás do líder Botafogo (46), de Artur Jorge, que joga hoje com o Bahia, e do surpreendente Fortaleza (45), segundo, que tem menos duas partidas disputadas.



Já o Cuiabá leva seis encontros consecutivos sem vencer no campeonato, entre os quais cinco derrotas, e continua em zona de despromoção, no 19.º e penúltimo lugar, com 18 pontos.