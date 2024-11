AC Milan e Juventus empatam e continuam longe do topo

Hoje, nem os internacionais portugueses Rafael Leão, pelo AC Milan, que viu um cartão amarelo aos 26 minutos, e Francisco Conceição, pela Juventus, dois desequilibradores por natureza, foram capazes de evitar o ‘nulo’ que não serve os interesses de nenhuma das equipas.



O Inter Milão comanda, provisoriamente, a Serie A, com 28 pontos, seguido por Nápoles, com 27, Atalanta, Fiorentina e Lazio, todos com 25 e menos um jogo. Contudo, os napolitanos, que têm liderado a competição, podem voltar ao topo no domingo, em caso de triunfo sobre a Roma.



Já a equipa de Bérgamo, visita hoje o Parma e poderá igualar os 28 pontos do Inter, que foi a Verona golear por 5-0.