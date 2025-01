Al Hilal, de Jorge Jesus, goleia e consolida liderança da Liga saudita

Um ‘bis’ do ex-Benfica Marcos Leonardo deu contornos de goleada à vitória da equipa orientada pelo técnico português, que inaugurou o marcador por intermédio do ‘reforço’ Kaio César.



Na sua estreia com a camisola do Al Hilal, o brasileiro, que deixou o Vitória de Guimarães neste mercado de inverno, fez o primeiro golo logo aos quatro minutos, com o sérvio Sergej Milinkovic-Savic a assinar o segundo, aos 43.



No entanto, o líder do campeonato saudita chegaria ao intervalo a ganhar por 3-0, depois de Marcos Leonardo marcar já nos descontos da primeira parte.



O avançado brasileiro, que trocou o Benfica pelos sauditas em setembro e que ‘faturou’ pelo oitavo jogo consecutivo, ‘bisou’ aos 55 minutos, fechando a contagem para a equipa de Jorge Jesus, que fez alinhar Rúben Neves e João Cancelo no ‘onze’ inicial.



O Al Hilal lidera o campeonato com 46 pontos, mais três do que o Al Ittihad, que defronta o Al Kholood apenas no sábado.