O Al Hilal, de Jorge Jesus, assumiu a liderança do campeonato saudita de futebol, após vencer na visita ao Al Orubah (5-0), mas ainda à espera da entrada em campo do Al Ittihad.

A equipa de Jorge Jesus, que marcou por Ruben Neves (16 minutos, de grande penalidade), titular, a par de João Cancelo, Al Bulayhi (49), Renan Lodi (68) e Marcos Leonardo (75 e 78), passou a somar 37 pontos, mas com mais um jogo do que o Al Ittihad (36).



O Al Ittihad, treinado pelo antigo futebolista francês Laurent Blanc e que conta com o médio português Danilo Pereira, bem como com a estrela gaulesa Karim Benzema, visita a partir das 17:00 o Al-Fayha, 17.º e penúltimo classificado.