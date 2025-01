Arsenal desperdiça vantagem de dois golos e cede empate com Aston Villa

O Liverpool, que tem um jogo a menos, venceu mais cedo no reduto do Brentford, por 2-0, com um ‘bis’ do avançado uruguaio Darwin Núñez, ex-Benfica, nos descontos.



Os 'gunners' chegaram a 2-0, com os golos do brasileiro Gabriel Martinelli (35 minutos) e do alemão Kai Havertz (55), mas concederam depois mais espaço aos 'villains', que empataram pelo belga Youri Tielemans (60) e Ollie Watkins (69).



Os londrinos, segundos da tabela, com 44 pontos, podem ser igualados pelo Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, terceiro, com 41 pontos, que só joga no domingo.



O Arsenal apresentou-se com algumas baixas importantes, como é o caso de Bukayo Saka e William Saliba, mas, apesar disso, a equipa de Mikel Arteta foi amplamente dominadora e na parte final bem tentou chegar ao golo da vitória.



Aos 88 minutos, o árbitro anulou um golo a Havertz, por mão do alemão, e o médio espanhol Mikel Merino atirou ao poste nos minutos de descontos, em que também houve uma ocasião de Trossard.



O Aston Villa chega aos 36 pontos e sobe ao sétimo lugar, um ponto a mais que o campeão Manchester City, que no domingo defronta o Ipswich.