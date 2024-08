Arsenal reduzido a 10 jogadores empata com Brighton na Premier League

Na capital inglesa, o adversário do Sporting na Liga dos Campeões colocou-se na frente do marcador, ao minuto 36, por intermédio do germânico Kai Havertz, uma vantagem que durou até aos 58 minutos, quando os ‘gunners’ já estavam em inferioridade numérica.



O médio defensivo Declan Rice foi expulso quatro minutos depois do recomeço do desafio, com o emblema do sul de Inglaterra a aproveitar para restabelecer a igualdade, através do brasileiro João Pedro.



Com esta igualdade, ‘seagulls’ e 'gunners’, que tinham dois triunfos em outros tantos jogos na prova, passam a somar sete pontos no topo da classificação, mas podem ver o campeão Manchester City e o Liverpool chegarem aos lugares mais cimeiros.