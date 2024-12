Arsenal segura terceiro lugar com goleada em casa do Crystal Palace

Depois de igualdades com Fulham (1-1) e Everton (0-0), os 'gunners' voltaram aos triunfos na Premier League, com o brasileiro Gabriel Jesus de novo em plano de destaque -- a meio da semana tinha feito um 'hat trick' ante o Palace para colocar a equipa nas meias-finais da Taça da Liga inglesa.



No segundo triunfo consecutivo sobre o mesmo adversário, marcou aos seis e aos 14 minutos, no arranque de uma goleada preenchida com tentos de Havertz (38), Martinelli (60) e Rice (84), que o golo de Sarr (11) não conseguiu 'beliscar'.



Com este resultado, a equipa orientada por Mikel Arteta, que viu Saka sair lesionado no primeiro tempo, segura o terceiro lugar, com 33 pontos, depois de o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, ter vencido horas antes e ocupado o último posto do pódio a título provisório. O Palace é 15.º, com 16.



Antes, o Forest, com Jota Silva a entrar aos 75 minutos, impôs a primeira derrota em casa ao Brentford, 12.º classificado que teve também como suplente utilizado Fábio Carvalho, a partir dos 81, com golos de Ola Aina (38) e Anthony Elanga (51).



O Newcastle, sétimo, foi a casa do Ipswich golear por 4-0, 'afundando' o adversário no 18.º e antepenúltimo lugar, em zona de descida, com 'hat trick' de Alexander Isak (01, 45+2 e 54) e outro tento de Jacob Murphy (32).



Em Londres, o Brighton (nono) esteve também a vencer, com Wieffer a adiantar a equipa do sul de Inglaterra, aos 51 minutos, mas o West Ham (14.º) empatou pouco depois, por intermédio de Kudus, aos 57.



No domingo, o Manchester United, de Ruben Amorim, recebe o Bournemouth, o Fulham, de Marco Silva, acolhe o Southampton e o Wolverhampton, que contratou esta semana o treinador luso Vítor Pereira, visita o Leicester.



Outros jogos opõem o Everton ao segundo classificado Chelsea, em Goodison Park, e o Tottenham ao líder Liverpool, este a fechar a ronda, a partir das 16:30.