Arsenal vence rival Tottenham e segura vice-liderança da Premier League

O Arsenal segurou esta quarta-feira a segunda posição na Liga inglesa de futebol, ao impor-se no dérbi do norte de Londres diante do Tottenham (2-1), com reviravolta, para a 19.ª jornada da prova.

O sul-coreano Son causou surpresa no Estádio Emirates, ao adiantar os ‘spurs’ no marcador, à passagem do minuto 25, mas, ainda dentro do primeiro tempo, os ‘gunners’ operaram a reviravolta.



Dominic Solanke foi infeliz ao introduzir a bola na própria baliza, aos 40 minutos, instantes antes do belga Leandro Trossard (44) anotar o segundo da equipa comandada pelo espanhol Mikel Arteta.



O Liverpool lidera a Premier League com 47 pontos, e menos um encontro disputado, contra os 43 do segundo posicionado Arsenal e 41 do terceiro, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo.



Já o Tottenham, que não vence há cinco jogos para o campeonato (um empate e quatro derrotas), é 13.º, com 24 pontos.