Atalanta empata com a Juventus e segue no 3.º lugar

Sem Francisco Conceição, ainda a recuperar de lesão, a formação de Turim adiantou-se no marcador na segunda parte, pelo francês Pierre Kalulu, aos 54 minutos, mas o conjunto de Bérgamo resgatou a igualdade aos 78, através de Mateo Retegui.



Este foi o terceiro empate consecutivo registado por cada uma das equipas na Serie A, sendo que os "bianconeri" mantêm-se como os únicos sem qualquer derrota, embora tenham reforçado o estatuto de "reis" das igualdades, com 13 em 20 jogos.



A Atalanta segue no terceiro lugar, com 43 pontos, em igualdade com o segundo colocado, o Inter Milão. As duas formações estão a quatro pontos do líder Nápoles, embora os milaneses possam saltar para a liderança caso vençam as duas partidas que têm em atraso.



Já a Juventus é quinta classificada, com 34 pontos, sendo que no sábado, na 21.ª ronda, recebe o AC Milan, de Sérgio Conceição, atual sétimo posicionado, com menos três pontos e um encontro em atraso.