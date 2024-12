Atalanta segura liderança isolada em Itália

O golo do empate da Atalanta aconteceu a dois minutos do final, aos 88, por Marco Brescianini, que tinha sido lançado por Gian Piero Gasperini quatro minutos antes, a render o bósnio Saed Kolasinac.



A Lazio abriu o marcador aos 27 minutos, através de um grande pontapé de fora da área do nigeriano Fisayo Dele-Bashiru, a dar a melhor sequência a um passe de Nicolo Rovella, um golo que premiou a equipa mais incisiva no ataque na primeira parte.



Depois do intervalo, a Atalanta teve o controlo da bola, mas sem encontrar soluções perante um adversário que foi baixando no campo para acabar literalmente com o ‘autocarro’ estacionado na sua área.



A exceção foi um lance aos 75 minutos, em que Luca Pellegrini salvou por duas vezes, sob o risco de golo, dois remates do avançado nigeriano Ademola Lookman, mas a Lazio podia ter ‘matado’ o jogo aos 78, num contra-ataque, quando o senegalês Boulaye Dia, que tinha rendido Zaccagni, surgiu isolado perante o guarda-redes Marco Carnesecchi.



No último quarto de hora, a Lazio defendeu compacta, junto à sua área, e a Atalanta parecia não ter solução para chegar ao empate, mas este chegou mesmo, aos 88 minutos, num lance com alguma sorte nos ressaltos, que envolveu Zaniolo, Lookman e Brescianini, que deu o último toque para o fundo das redes.



Pela Lazio jogou Nuno Tavares, que foi substituído aos 63 minutos, por Luca Pellegrini, enquanto o guarda-redes Rui Patrício não chegou a sair do ‘banco’ da equipa de Bérgamo.



A Atalanta passou a somar 41 pontos, em 18 jogos, contra 40 do Inter de Milão, vencedor por 3-0 no reduto Cagliari (golos de Bastoni, Lautaro Martínez e Çalhanoglu), e 38 do Nápoles, que só somam 17.