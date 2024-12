Atalanta vence em Roma e segue a ponto do líder Nápoles

A resistência dos romanos durou 69 minutos, altura em que o médio neerlandês Marten de Roon inaugurou o marcador com um remate de fora da área que ainda sofreu um desvio e bateu o guarda-redes belga Mile Svilar, ex-Benfica.



O golo da confirmação da vitória da equipa de Bérgamo, que foi muito superior à Roma, sobretudo na segunda parte, surgiu aos 89 minutos, pelo avançado Nicolò Zaniolo - que entrou a render o nigeriano Ademola Lookman, aos 64 -, de cabeça, a dar o melhor seguimento a um cruzamento do colombiano Juan Quadrado.



Com esta vitória, a Atalanta segue em segundo lugar, com 31 pontos, a um do líder Nápoles. Inter Milão e Fiorentina, que viram o seu confronto ser adiado devido ao desfalecimento em campo de Edoardo Bove, seguem em terceiro, com 28, e menos um jogo, com a Lazio em quinto, também com 28. A Roma é 15.º, com 13.



A Roma recebe o Sporting de Braga em 12 de dezembro, na sexta jornada da fase da liga da Liga Europa, na qual a equipa minhota segue em 18.º lugar, com sete pontos, enquanto os italianos seguem em 21.º, com seis, ambos ainda dentro da zona de qualificação para os oitavos de final.