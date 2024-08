Atl. Madrid vence Girona e chega ao 3.º lugar da La Liga

No estádio Metropolitano, com o reforço argentino Julián Álvarez pela primeira vez no "onze" da formação madrilena, o internacional francês Antoine Griezmann abriu caminho à vitória, na execução de um livre direto em posição frontal, na meia-lua, aos 39 minutos.



No segundo tempo, Griezmann assistiu Marcos Llorente para o 2-0, aos 48 minutos, com o internacional espanhol a oferecer, por sua vez, o terceiro golo da sua equipa ao capitão Koke, no quarto minuto de descontos, já com o reforço inglês Conor Gallagher em campo pelos "colchoneros".



A formação de Diego Simeone saltou para o terceiro lugar, com quatro pontos, a dois dos líderes Celta de Vigo e Barcelona, enquanto o Girona, equipa sensação de 2023/24, é 18.º, com um ponto.



O Atlético encabeça um grupo de seis equipas com quatro pontos, que inclui o campeão em título Real Madrid, que, no primeiro jogo do dia, somou a sua primeira vitória na La Liga, derrotando por 3-0 o Valladolid (10.º, com três pontos).



Os golos da equipa orientada pelo italiano Carlo Ancelotti foram marcados por Valverde (50 minutos), Brahim Diaz (88) e Endrick (90+6).