Avançado Kylian Mbappé volta a ficar de fora da convocatória da França

Em clara baixa de forma e a atravessar uma fase menos boa igualmente em termos pessoais e também na equipa, com duas derrotas seguidas caseiras do Real Madrid, em casa 0-4 com o rival FC Barcelona e na Liga dos Campeões por 1-3 com o AC Milan de Paulo Fonseca e Rafael Leão, o técnico Didier Deschamps prescindiu do seu 'capitão'.



"Tive várias conversas com ele. Pensei sobre o tema e tomei esta decisão, pois penso que é melhor assim. Não vou discutir. Posso dizer que o Kylian queria vir e que não são os problemas extra-desportivos que se colocam enquanto existir a presunção de inocência. É uma escolha pontual para este encontro", justificou Deschamps.



A maior estrela dos 'blues' tinha sido dispensado em outubro da seleção para tratar de uma lesão na coxa esquerda, porém acabaria por ser utilizado pelo Real Madrid.



Mas pior foram as revelações na imprensa sueca, dos jornais diários Aftonbladet e Expressen, quanto a uma investigação sobre alegada violação e agressão sexual, na sequência de uma viagem a Estocolmo, na paragem para as seleções.



Sobre esse tema, a polícia e os tribunais suecos ainda não indicaram se Mbappé foi de facto alvo de uma queixa de violação.



"Podemos não estar de acordo em certas questões, mas é da minha responsabilidade tomar decisões. Foi esta a que tomei. Repito, porque é melhor assim", reforçou o selecionador.



Depois de um desempenho discreto no Euro2024, Mbappé deixou o Paris Saint-Germain para ingressar no Real Madrid, mantendo ainda divergências no tribunal com o seu antigo clube, relativamente a verbas em falta.