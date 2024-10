Barcelona `dá show` no Santiago Bernabéu

Bastou uma meia hora mágica para desmantelar a defesa do Real Madrid, com dois golos do avançado polaco Robert Lewandowski, aos 54 e 56 minutos, um do jovem de 17 anos Lamine Yamal, aos 77, e de Raphinha, aos 84, ele que já tinha feito a assistência para o terceiro golo.



O Real Madrid saiu deste clássico completamente amachucado, vivendo um noite de pesadelo, à qual nem a superestrela Kylian Mbappé escapou, apanhado vezes sem conta em posição de fora de jogo, nomeadamente à meia hora de jogo quando aplicou um ‘chapéu’ ao guarda-redes Inaki Pena e introduziu a bola na baliza.



Entretanto, Lamine Yamal, que há um ano, em 28 de outubro de 2023, passara a ser o jogador mais jovem a jogar o grande clássico, com 16 anos e 107 dias, tornou-se esta noite no mais jovem a marcar num jogo entre FC Barcelona e Real Madrid, aos 17 anos e 106 dias.



Impressionante a veia goleadora do veterano Lewandowski, que soma 14 golos em 11 jogos da Liga espanhola, após ter ‘bisado’ esta noite, o primeiro com passe de Marc Casadó, aos 54 minutos, e o segundo, de cabeça, após assistência de Alejandro Balde, aos 56 minutos.



Curiosamente, o internacional polaco nunca marcara ao Real Madrid na Liga (apenas na Supertaça), mas já o tinha feito na Liga dos Campeões, pelo Borussia Dortmund e pelo Bayern Munique.



Lewandowski lidera a lista de marcadores com 14 golos, seguido de Ayoze Perez, do Villarreal, com sete, de Raphinha e Mbappé, com seis, e de Lamine Yamal e Vinícius Júnior, ambos com cinco, o que significa que o FC Barcelona conta três jogadores nos cinco primeiros lugares.



Nos outros jogos de hoje, o Villarreal foi a Valladolid vencer por 2-1, com Ayoze Perez a marcar o golo que deu a vitória aos 84 minutos, o Rayo Vallecano recebeu e bateu o Alavés, por 1-0, apesar de ter jogado com menos um jogador desde os 22 minutos, por expulsão do central Abdul Mumin, ex-Vitória de Guimarães, e o Las Palmas venceu na receção ao Girona, também por 1-0.



Esta segunda vitória do Las Palmas no campeonato contou com a ajuda dos portugueses Dário Essugo e Fábio Silva, que fez a assistência para o único golo da partida, aos 42 minutos, de autoria do lateral esquerdo Alex Muñoz.



O FC Barcelona lidera com 30 pontos, seguido pelo Real Madrid, com 24, pelo Villarreal, com 21, e do Atlético de Madrid, com 20, mas os ‘colchoneros’ podem recuperar o terceiro lugar caso vençam no domingo, na difícil deslocação a Sevilha, para defrontar o Betis.