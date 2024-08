Bayern entra a vencer na Bundesliga com reviravolta sobre o Wolfsburgo

Com João Palhinha e Raphaël Guerreiro remetidos para o banco de suplentes, os bávaros inauguraram o marcador aos 20 minutos, por Musiala, mas viram os ‘lobos’ darem a volta já na segunda parte, com um ‘bis’ de Lovro Majer, aos 47 e 55 minutos, o primeiro de grande penalidade.



Ao contrário dos dois compatriotas, o avançado Tiago Tomás foi titular no Wolfsburgo e atuou durante toda a partida, assistindo em campo ao empate do Bayern, num autogolo de Kaminski, aos 65, antes de Serge Gnabry consumar a reviravolta do conjunto de Munique e fixar o resultado, aos 82.



A formação comandada por Vincent Kompany junta-se ao lote de equipas que já venceram nesta jornada inaugural da Bundesliga, nomeadamente o campeão Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Friburgo, Hoffenheim e Leipzig.