Botafogo empata e fica com a liderança em risco

O Athletico Paranaense chegou à vantagem pelo uruguaio Gonzalo Mastriani, aos 53 minutos, mas o Botafogo chegou ao empate pelo angolano Bastos (1-1), aos 90+8, salvando um ponto, que o manteve, à provisoriamente, na liderança com 20 pontos.alcançou uma importante vitória por 1-0 em casa do São Paulo, com um golo de Eliel, aos 82 minutos, e segue na 13.ª posição do Brasileirão, com 10 pontos. O São Paulo é sétimo, com 15 pontos.perdeu por 2-0 em casa do Juventude, com golos de Lucas Barbosa, aos 52 minutos, e Jean Carlos, aos 90+8, naquela que foi a terceira derrota nos últimos quatro jogos.Com a contestação a subir em torno do treinador português, o Vasco da Gama segue no 16.º posto, com sete pontos, mas ainda nesta jornada pode cair para os lugares de despromoção. Já o Juventude é 11.º, com 13 pontos.Tambémperdeu por 1-0 em casa do Internacional, com um golo de Wesley, aos 42 minutos, e segue em zona de despromoção, no 17.º posto, também com sete pontos, deixando o português no "fio da navalha".