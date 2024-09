Bravos do Maquis vence e apura-se para a fase de grupos da Taça da Confederação

Os Bravos do Maquis juntaram-se hoje ao Desportivo da Lunda Sul na fase de grupos da Taça da Confederação Africana de futebol, ao eliminarem os congoleses do FC Saint-Éloi Lupopo.

Os Bravos do Maquis voltaram hoje a vencer o FC Saint-Éloi Lupopo, no Congo, por 2-1, depois da vitória em Angola, na primeira mão, por 1-0.



Em Lumbumbaxi, os golos da equipa angolana foram marcados na segunda parte, por intermédio de Tiago, aos 47 minutos, e Rúben, aos 64, após os anfitriões terem inaugurdo o marcador, aos 20, por Obassi.



Para mesma competição, o Desportivo da Lunda Sul também garantiu o apuramento, no sábado, apesar da derrota por 2-1, no terreno dos sul-africanos do Sekhuklune, depois de vencerem em casa por 1-0.