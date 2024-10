Bremer vai ser operado e desfalca a Juventus

O futebolista internacional brasileiro Bremer vai ser operado devido a lesão no ligamento do joelho esquerdo sofrida no jogo com o Leipzig, anunciou a Juventus, que deverá ficar privada do defesa central durante vários meses.

“Bremer será operado nos próximos dias”, informou a Juventus, precisando que o central sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida com o Leipzig, da segunda jornada da Liga dos Campeões, que a equipa italiana venceu por 3-2, graças a um golo marcado pelo avançado português Francisco Conceição aos 82 minutos.



O clube de Turim não revelou o tempo esperado de inatividade de Bremer, mas o defesa brasileiro deverá ficar afastado dos relvados durante vários meses, podendo ter dito adeus à época 2024/25.



O avançado argentino Nico González, que sofreu uma lesão na coxa direita frente aos alemães, vai parar umas semanas.



A Juventus será o oitavo e último adversário do Benfica na fase de liga da renovada "Champions", em 29 de janeiro de 2025, em Itália. As duas equipas venceram os primeiros encontros na prova: os encarnados bateram Estrela Vermelha e Atlético Madrid e os "bianconeri" impuseram-se a PSV Eindhoven e Leipzig.