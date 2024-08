Chelsea a `fava` que saiu a Gent, Heidenheim, Astana, Shamrock, Panathinaikos e Noah

Habituado a outros patamares, campeão europeu em 2011/12 e 2020/21 e vencedor da Liga Europa em 2012/13 e 2018/19, o Chelsea é apontado como o principal candidato a erguer o troféu e o adversário que todos os clubes mais temiam.



O Bétis, de Rui Silva e William Carvalho, defrontará as equipas do Copenhaga, Légia Varsóvia, Helsínquia, Mlada Boleslav, Petrocub e Celje nesta nova fase de liga da prova, que em 2023/24, na sua terceira edição, teve como campeão o Olympiacos.



O sorteio no Fórum Grimaldi, no Mónaco, ditou ainda que a Fiorentina, finalista vencida da última edição, vá apadrinhar a estreia de uma equipa lusa, o Vitória de Guimarães, além de defrontar LASK Linz, Apoel, The New Saints, St. Gallen e Pafos.



Entre os cabeça de série, o Gent, além de defrontar o Chelsea, terá que medir forças com Molde, Omonia, Lugano, TSC e Larne, equipas pouco habituadas às andanças das provas da UEFA.



O Copenhaga, outra das equipas mais credenciadas no sorteio, terá duelos interessantes nesta fase preliminar da prova, em que defrontará Betis, Basaksehir, Rapid Viena, Hearts, Jagiellonia e Dínamo Minsk.



Na primeira fase deste campeonato preliminar da Liga Conferência, cada uma das 36 equipas defrontará seis clubes diferentes (três em casa e três fora) e, no final, os oito primeiros classificados irão diretamente para os oitavos de final.



As equipas que terminarem dos nono ao 24.º lugares jogarão um play-off e os vencedores desta fase apuram-se para os oitavos de final. A partir desta fase haverá eliminatórias diretas até à final, que será disputada em 28 de maio de 2025, em Wroclaw (Polónia).