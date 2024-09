Chiquinho Conde espera bom resultado frente ao Mali

Depois do confronto de sexta-feira frente aos malianos, em Bamaco, os "Mambas", que contam com Geny Catamo, do Sporting, vão defrontar a Guiné-Bissau, na terça-feira, em Maputo, em jogo referente à segunda jornada do Grupo I. A ‘poule’ integra ainda a seleção de Essuatíni.Na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sexta-feira, Chiquinho Conde disse que a equipa vai lutar por um bom resultado, reconhecendo o poderio do adversário.”, declarou.O selecionador elogiou o oponente e destacou o arranque difícil que Moçambique vai ter na fase de qualificação.”, acrescentou.Na última semana, Chiquinho Conde renovou o contrato com a Federação Moçambicana de Futebol (FMF) por mais dois anos, após momentos de dúvidas sobre o prolongamento do vínculo, devido a tensões entre o treinador e o presidente daquele organismo, Feizal Sidat.