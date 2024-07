CONMEBOL abre inquérito a confrontos de Charlotte

, verificados junto às grades do Bank of América Stadium de Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, após a meia-final em que a Colômbia eliminou o Uruguai.", refere a CONMEBOL.Antes, a CONMEBOL já tinha reiterado que condena veementemente qualquer ato de violência que afete o futebol.O ex-benfiquista Darwin Núñez, Ronald Araújo e José Giménez, entre outros jogadores uruguaios, subiram às bancadas para se envolverem em cenas de pugilato com adeptos colombianos, após a derrota por 1-0 ante os "cafeteros", que seguem para a final contra a Argentina.José Giménez garantiu, após os incidentes, que as famílias dos jogadores uruguaios nas bancadas estavam “em perigo” devido às ações de alguns adeptos colombianos.Antes da quezília com os adeptos colombianos e após a partida eclodiu também uma rixa violenta entre jogadores das duas equipas no centro do campo.”, acrescentou a CONMEBOL.A Colômbia qualificou-se na quarta-feira para a final da 48.ª edição da Copa América, ao bater o Uruguai por 1-0, com um golo de Jefferson Lerma, aos 39 minutos, num encontro em que os colombianos atuaram com 10 elementos toda a segunda parte, devido à expulsão de Daniel Muñoz, por acumulação de amarelos, aos 45+1 minutos.