Copa América. Rafael Romo defende vitória da Venezuela

No SoFi Stadium, em Inglewood, foi Salomón Rondón que marcou o golo do triunfo, aos 57 minutos, de grande penalidade, mas a grande figura da "vinotinto" foi claramente Romo, com uma série de defesas incríveis, incluindo um penálti, aos 87.



A formação comandada pelo argentino Fernando Batista, que já tinha vencido o Equador (2-1), chegou à vantagem depois de uma forte entrada na segunda metade e, a ganhar, soube sofrer, com uma intensa entreajuda entre todos e o intransponível Romo atrás.



Com seis pontos, os venezuelanos, que tiveram Jhonder Cádiz (Famalicão) a partir dos 82 minutos, estão nos "quartos", mas ainda não asseguraram o primeiro posto, certo com um ponto face à já eliminada Jamaica, ainda a zero, enquanto o México disputa o segundo lugar com o Equador e está obrigado a vencer.