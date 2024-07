Cuiabá com empate lance polémico na Taça Sul-americana

O Cuiabá, do treinador português Petit, empatou na quinta-feira 1-1 na visita aos chilenos do Palestino, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Taça Sul-americana de futebol.

A equipa brasileira ‘salvou-se’ nos instantes finais, com uma decisão polémica do árbitro peruano Roberto Pérez, que terminou o jogo no exato momento em que o Palestino fazia a recarga numa grande penalidade, no que poderia ter sido o 2-1.



O árbitro entendeu apitar logo após o primeiro remate do avançado Joe Abrigo, defendido pelo guarda-redes Walter, mas na recarga imediata, num lance que decorreu aos 90+8, a bola entrou na baliza sem que fosse validado o golo.



Antes, o Palestino, relegado para o play-off da Sul-americana depois de ser terceiro classificado na fase de grupos da Taça Libertadores, marcou pelo argentino Nicolas Linares, aos 33 minutos, e o Cuiabá por Deyverson, aos 61.



O antigo jogador do Benfica B e da BSAD aproveitou uma saída extemporânea do guarda-redes do Palestino, que, já fora da área, na tentativa de cortar um contra-ataque, colocou de cabeça a bola nos pés de Deyverson, que de longe atirou para a baliza.



A equipa de Petit vai receber o Palestino na próxima quinta-feira, na Arena Pantanal, no jogo da segunda mão.