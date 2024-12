Edoardo Bove com implante de desfibrilhador após paragem cardíaca

"A operação de Edoardo Bove foi um sucesso. Edoardo contactou o clube recentemente e informou que estava bem e que ainda teria de passar pelo protocolo pós-operatório antes de poder deixar o hospital nos próximos dias", lê-se no comunicado do emblema ‘viola’.



De acordo com a comunicação social italiana, a intervenção ocorreu na terça-feira de manhã no hospital Careggi, em Florença, onde o médio de 22 anos estava internado desde a paragem cardiorrespiratória aos 16 minutos do jogo entre a Fiorentina e o Inter Milão, da 14.ª jornada, em 01 de dezembro.



Exames de diagnóstico permitiram excluir lesões “graves do sistema nervoso central ou do sistema cardiorrespiratório” no jogador, que já tinha tido uma miocardite, em 2020.



A situação de Bove será semelhante à do internacional dinamarquês Christian Eriksen, vítima de uma paragem cardíaca durante um jogo do Euro2020 e que na altura representava o Inter Milão, que ficou impedido de continuar a carreira em Itália por ser impedida a utilização de jogadores com dispositivos cardíacos.



Contraindicado no ‘calcio’, o desfibrilhador é autorizado noutros campeonatos, como em Inglaterra, onde Eriksen joga atualmente, no Manchester United, de Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, depois de ter retomado a carreira no mesmo país, no Brentford.