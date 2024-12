Edoardo Bove está "acordado, alerta e orientado", informa a Fiorentina

A Fiorentina informa ainda que Edoardo Bove "passou uma noite tranquila", e que "nos próximos dias serão realizados novos exames para apurar as causas que levaram à situação critica ocorrida no domingo".



O médio Eduardo Bove, de 22 anos, caiu inanimado durante a receção da Fiorentina ao Inter de Milão, em encontro da 14.ª jornada da Liga italiana, que foi adiado para data a definir.



O jogador caiu no relvado aos 17 minutos do encontro, depois de ter estado a atar os atacadores, e foi assistido pela equipa médica, com os restantes jogadores a fazerem uma 'cortina' à sua volta.



Bove acabou por ser transportado de ambulância do Estádio Artemio Franchi para o hospital, com o árbitro a suspender inicialmente o encontro, antes de ser tomada a decisão de o adiar.



Na altura do incidente, o encontro estava empatado a zero e o árbitro estava a rever um lance anterior em que o argentino Lautaro Martínez tinha introduzido a bola na baliza da Fiorentina, num golo invalidado por fora de jogo.



Os primeiros exames realizados ao futebolista italiano descartaram lesões graves cardíacas ou no sistema nervoso central, informou logo de seguida ao internamento do jogador o clube de Florença.



A Fiorentina informa ainda que, face às notícias tranquilizadoras que chegaram durante o dia e a videochamada com o jogador, o treinador e a equipa técnica decidiram regressar imediatamente aos treinos, para preparar o jogo de quarta-feira com o Empoli.



Num comunicado publicado no seu sítio na Internet, "o clube agradece ao Hospital Universitário Careggi, a todos os médicos e funcionários pelo trabalho desenvolvido com muita humanidade e profissionalismo".



O agradecimento é "extensível a todos os adeptos 'viola' e a todo o mundo do futebol que, neste momento delicado, têm demonstrado grande proximidade e atenção com as suas mensagens e o seu apoio que têm dado grande conforto tanto ao clube como a Edoardo e à sua família".