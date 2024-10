Eduardo Quaresma e Bernardo Folha dispensados da seleção de sub-21

O central do Arouca e o lateral do Famalicão foram chamados para a dupla jornada, com Ilhas Faroé e Andorra, sendo que a FPF não revelou as razões que levaram à troca nas opções de Rui Jorge.



Contudo, Eduardo Quaresma já vinha apresentando problemas num dos tornozelos, após uma entorse contraída frente ao PSV, na semana passada, tendo ainda jogado com o Casa Pia, no sábado, mas acabando por ser substituído aos 76 minutos do encontro da I Liga.



Portugal arrancou hoje a preparação para as partidas fora com Ilhas Faroé, no próximo sábado, e Andorra, no dia 15 de outubro, das duas derradeiras jornadas do Grupo G de apuramento para o Campeonato da Europa de 2025, que podem confirmar a qualificação lusa.



A seleção de sub-21 lidera a 'poule' com 21 pontos em oito jogos, mais quatro do que Grécia (17), segunda classificada, e que tem mais uma partida realizada, e cinco face à Croácia, terceira. Seguem-se Ilhas Faroé, com sete pontos, Bielorrússia, com seis, e Andorra, com três.



O conjunto luso precisa apenas de um empate nos dois jogos para confirmar o primeiro lugar do grupo e o apuramento direto para a fase final da competição que vai decorrer no próximo ano, na Eslováquia.







Lista de 23 convocados:



- Guarda-redes: André Gomes (Benfica), João Carvalho (Sporting de Braga) e Samuel Soares (Benfica).



- Defesas: Gabriel Brás (FC Porto), Rafael Rodrigues (AVS), Rodrigo Gomes (Wolverhampton, Ing), Tiago Santos (Lille, Fra), Tomás Araújo (Benfica), Chico Lamba (Arouca) e Rodrigo Pinheiro (Famalicão).



- Médios: Dário Essugo (Las Palmas, Esp), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Sporting de Braga), Mateus Fernandes (Southampton, Ing), Paulo Bernardo (Celtic, Esc) e Vasco Sousa (FC Porto).



- Avançados: Carlos Borges (Wolverhampton, Ing), Fábio Silva (Las Palmas, Esp), Geovany Quenda (Sporting), Henrique Araújo (Arouca), Pedro Santos (Moreirense), Rodrigo Mora (FC Porto) e Tiago Tomás (Wolfsburgo, Ale).