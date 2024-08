Emiliano Martínez renova com o Aston Villa até 2029

O guarda-redes internacional argentino Emiliano Martínez, de 31 anos, renovou contrato até 2029 com o Aston Villa, informou o clube da Liga inglesa de futebol.

“O Aston Villa tem a satisfação de comunicar que Emi Martínez assinou novo contrato com o clube. O guarda-redes, campeão mundial e um dos preferidos dos adeptos, prolongou a sua permanência no Villa Park até 2029”, referiu a formação de Birmingham.



No comunicado, os "villans" lembram também a chegada de "Dibu" Martínez em setembro de 2020, estreando-se num jogo em que defendeu uma grande penalidade numa receção ao Sheffield United (1-0).



O guarda-redes, que chegou a Inglaterra para representar o Arsenal, que o emprestou em sucessivas épocas ao Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, Reading e também ao Getafe, saiu dos "gunners" para o Aston Villa em 2020/21.