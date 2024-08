Empate no Leicester - Tottenham

No estádio King Power, em Leicester, o espanhol Pedro Porro, antigo lateral do Sporting, colocou o Tottenham, com justiça, em vantagem no marcador, aos 29 minutos, mas Vardy, mesmo com 37 anos, mostrou que ainda está condições para ser uma dos principais avançados da Premier League, refazendo a igualdade, aos 58.



O lance teve a assistência do extremo ganês Fatawu, também ex-Sporting.



Ricardo Pereira não saiu do banco de suplentes do Leicester City, numa partida que chegou a estar oito minutos interrompida depois do médio Bentancur ter perdido os sentidos, após um choque com um jogador do Leicester City.



O uruguaio ainda recebeu oxigénio em pleno relvado e saiu em maca sob o aplauso dos adeptos das duas equipas.



Destaque ainda para o técnico galês Steve Cooper, antigo central internacional pelos ‘dragões vermelhos’, que se estreou no comando do Leicester City em jogos oficiais.



Cooper foi chamado durante o verão para substituir o italiano Enzo Maresca, responsável pelo regresso dos ‘foxes’ à Premier League, mas que entretanto rumou ao Chelsea.