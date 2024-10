Expulsão precipita primeira derrota da época do Arsenal na Liga inglesa

O defesa francês viu vermelho direto, depois de travar um adversário ainda perto da linha do meio-campo, com o árbitro a entender que Saliba impediu o jogador do Bournemouth de se isolar em direção à baliza de David Raya.



A jogar com menos um, as contas complicaram-se muito para os ‘gunners’, que ainda resistiram até aos 70 minutos, momento em que o Bournemouth marcou por Ryan Christie, para pouco depois, aos 79, Justin Kluivert dobrar a vantagem, de penálti.



Esta foi também a primeira derrota fora do Arsenal na Liga inglesa em todo o ano de 2024, com o último desaire a acontecer em 31 de dezembro de 2023, na deslocação ao Fulham.



A derrota nesta oitava jornada pode atrasar os londrinos em relação aos candidatos Manchester City, que tem os mesmos 17 pontos, e visita no domingo o Wolverhampton, e Liverpool, com 18 e que recebe o Chelsea.



Já o Bournemouth situa-se a meio da tabela, em 10.º, com os mesmos 11 pontos de Fulham e Manchester United.



Na próxima jornada, o Arsenal, que irá visitar o Sporting na 'Champions' em 26 de novembro, não contará com Saliba para a receção ao Liverpool.