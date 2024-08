FC Barcelona ganha e lidera isolado a La Liga

Antes disso, aos 60 minutos, Pedri, num lance com o brasileiro Raphinha (ex-Sporting e ex-Vitória de Guimarães), já tinha refeito o empate.Na primeira parte, nos arredores de Madrid, Unai Lopez tinha dado vantagem ao Rayo Vallecano, aos nove minutos.Com este resultado, o FC Barcelona continua totalmente vitorioso sob o comando do alemão Hans-Dieter Flick, sempre com triunfos por 2-1, e já sabe que vai terminar a ronda sozinho na frente da La Liga, com dois pontos de vantagem sobre o grupo de segundos classificados.Mais cedo, em Maiorca, a equipa da casa, com Samu Costa a tempo inteiro, e o Sevilha empataram a zero, nulo que mantém as duas equipas sem triunfos na competição, somando ambas apenas dois pontos.