Fenerbahçe, de José Mourinho, oficializa contratação de Allan Saint-Maximin

"O nosso clube chegou a um acordo com o extremo francês Allan Saint-Maximin e o seu clube Al-Ahli para a transferência por empréstimo de um ano", informou o clube turco através da rede social X.



O extremo de 27 anos já representou o Saint-Étienne, o Hannover, o Bastia, o Mónaco, o Nice e o Newcastle, antes de ter sido contratado pelo Al-Ahli, da Liga saudita, no verão de 2023.



"Dizemos 'Bem-vindo à nossa família' a Allan Saint-Maximin", lançou o Fenerbahçe, com o 'criativo' gaulês a juntar-se à equipa de Mourinho, onde atua o médio português Miguel Crespo.



O Fenerbahçe é vice-campeão turco e o segundo clube com mais títulos conquistados no país, com 19, apenas atrás do Galatasaray.