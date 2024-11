Fenerbahçe vence sem Mourinho e sobe à vice-liderança no campeonato turco

O Fenerbahçe, sem José Mourinho, a cumprir castigo, venceu o Sivasspor por 4-0, em jogo da 12.ª jornada e subiu à vice-liderança do campeonato turco de futebol, atrás do Galatasaray.

O treinador português, expulso na última jornada, no triunfo em casa do Trabzonspor (3-2), já nos descontos, não pôde hoje estar no banco, num jogo em que a equipa da Istambul teve uma vitória tranquila.



Akaydin, aos 24 minutos, Dusan Tadic, de grande penalidade, aos 53, Amrabat, aos 82, e Saint-Maximin, aos 90+4, construíram a vitória do Fenerbahçe.



Com este triunfo, o Fenerbahçe passa a somar 26 pontos e ultrapassa o Samsunspor, equipa que perdeu na visita ao líder Galatasaray (31 pontos).