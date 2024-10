Fiorentina "massacra" Roma e é quarta na Serie A

Esta vitória deixa a formação de Florença no grupo de equipas que estão com 16 pontos, juntamente com Atalanta, Lazio e Udinese, mas com melhor diferença de golos. Melhor, só o líder Nápoles (20 pontos), o Inter Milão (18) e a Juventus (17).



A capacidade ofensiva da Fiorentina só é superada na Serie A por Atalanta e Inter, sendo responsável por grande parte do sucesso da formação, em grande tanto no campeonato nacional como na Liga Conferência.



O outro trunfo da equipa é, decididamente, o espanhol David de Gea, que esta época assumiu a baliza da equipa "viola", vindo de um ano sabático após deixar o Manchester United. Neste jogo esteve em grande nível a travar as ofensivas dos romanos, nomeadamente de Paulo Dybala.



Ao invés do bom momento da Fiorentina, a Roma vai passando por uma fase negra e o projeto do croata Ivan Juric é cada vez mais questionado.



A queda livre dos "lobos" deixa a formação já no 10.º lugar, com 10 pontos, metade do líder Nápoles.