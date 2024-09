Fulham de Marco Silva fora da Taça da Liga inglesa após `maratona` de penáltis

Depois do 1-1 registado no tempo regulamentar (Ledson marcou para o Preston, aos 35 minutos, e Nelson para o Fulham, aos 61), a eliminatória só ficou decidida na 17.ª série de penáltis, com o belga Timothy Castagne, na segunda vez que foi chamado, a falhar.



A equipa de Marco Silva fica, assim, cedo afastada da Taça da Liga, competição menor, mas que mesmo assim dá acesso às provas europeias, sendo que não foi a única da Premier League a ficar hoje pelo caminho.



O Everton também se despediu, embora perante o Southampton, outro emblema do primeiro escalão, em nova partida que necessitou do desempate por grandes penalidades, mas com menos demora (6-5).



Em Liverpool, Beto foi titular na equipa da casa e viu Doucoure marcar ao 20 minutos, com o Southampton a responder aos 32, com Harwood-Bellis a bater com sucesso o guarda-redes português João Virgínia.



Nos penáltis, aos 39 anos, Ashley Young foi o ‘vilão’ para a equipa da casa, com os forasteiros a marcarem todos, incluindo Mateus Fernandes, lançado na segunda parte.



Em Old Trafford, Dalot foi titular e Bruno Fernandes lançado na segunda parte na goleada do Manchester United sobre o Barnsley (7-0), do terceiro escalão. Eriksen, Rashford e Garnacho assinaram todos um ‘bis’.



Em Londres, Fábio Carvalho, internacional sub-21 por Portugal e que tem publicamente oscilado entre representar a nível sénior a seleção lusa ou a inglesa, esteve em destaque na vitória do Brentford sobre o Leyton Orient (3-1), igualmente da ‘League One’, assinando um golo e duas assistências.