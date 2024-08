Füllkrug deixa Dortmund e assina pelo West Ham para as próximas quarto épocas

O futebolista internacional alemão Füllkrug assinou com os ingleses do West Ham um contrato para as próximas quarto épocas, deixando os germânicos do Borussia Dortmund ao fim de um ano, anunciaram hoje os dois clubes.

"O West Ham United tem o prazer de anunciar a contratação do atacante internacional alemão Niclas Füllkrug. O ponta de lança chega aos Hammers vindo do Borussia Dortmund com um contrato de quatro anos por uma verba não revelada", escreveu o emblema londrino, nas redes sociais.



Depois de uma temporada na Alemanha, onde anotou 15 golos e nove assistências, pelo Dortmund, o jogador, de 31 anos, vai viver a primeira experiência fora do seu país natal.



Além do Dortmund, Füllkrug jogou em clubes como o Werder Bremen, Hannover 96 ou Nuremberga.



De acordo com a comunicação social britânica, os 'hammers' gastaram cerca de 27 milhões de euros (ME) para contratar o jogador que vestiu as cores da Alemanha no Euro2024, no qual marcou dois golos em cincos jogos.